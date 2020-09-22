Сеул, , 08:59 — REGNUM 21 сентября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил на встрече по случаю 75-летия Организации Объединённых Наций (ООН) с обращением. Об этом сообщает KBS.

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Известно, что южнокорейский президент выступал в качестве представителя неформального объединения МИКТА, в которое входят пять стран: Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия.

В своём выступлении Мун Чжэ Ин акцентировал внимание на том, что единство, солидарность и сотрудничество являются ключом к победе над пандемией коронавируса, а также отметил необходимость обеспечения равноправного доступа к вакцинам и лекарственным препаратам от коронавируса и важность восстановления экономики после пандемии.

Известно, что президент Южной Кореи также выступит с речью 23 сентября.

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