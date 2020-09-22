Нур-Султан, 22 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Совместное заявление о минимизации высокообогащённого урана подписали представители США и Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
Документ подписан в рамках 64-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ). Отмечается, что в настоящее время в Казахстане ведутся работы по переводу исследовательских реакторов на низкообогащенное урановое топливо.
Подписав совместное заявление, стороны поддерживают сокращение объемов высокообогащенного урана, укрепление режима нераспространения ядерного оружия и обеспечение ядерной безопасности.
Напомним, в 2019 году в рамках 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ представители США и Казахстана подписали совместное заявление о минимизации высокообогащенного урана.