Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Совместное заявление о минимизации высокообогащённого урана подписали представители США и Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Документ подписан в рамках 64-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ). Отмечается, что в настоящее время в Казахстане ведутся работы по переводу исследовательских реакторов на низкообогащенное урановое топливо.

Подписав совместное заявление, стороны поддерживают сокращение объемов высокообогащенного урана, укрепление режима нераспространения ядерного оружия и обеспечение ядерной безопасности.

Напомним, в 2019 году в рамках 63-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ представители США и Казахстана подписали совместное заявление о минимизации высокообогащенного урана.