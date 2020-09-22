Пермь, , 08:14 — REGNUM В Пермском крае пресс-служба администрации губернатора подтвердила отставку двух министров в местном правительстве: с 22 сентября министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Николай Гончаров покидает свой пост, а с 25 сентября в отставку уходит глава минэкономразвития Максим Колесников.

Гончаров подчеркнул, что увольнение — это его собственное решение. «Ухожу по личным причинам, связанным с переездом в другой город. Всех благодарю за совместную конструктивную работу», — сказал он.

Колесников увольняется в связи с переходом на новое место работы. Он заявил, что готов продолжать оказывать содействие в реализации текущих проектов.

Краевыми министерствами до формирования нового состава правительства будут руководить в статусе исполняющих обязанности действующие заместители министров. Их имена будут объявлены после необходимых кадровых процедур, отметили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, 13 сентября в регионе завершились губернаторские выборы. Губернатором избран Дмитрий Махонин. В настоящее время он находится на больничном в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Губернатор должен сформировать новое правительство.

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