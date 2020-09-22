Джакарта, , 08:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие в одном из заседаний высокого уровня, посвященных 75-й годовщине основания ООН, сообщает Sindonews.

Известно, что это мероприятие направлено на то, чтобы прокладывать путь к лучшему будущему для мира и эффективности решения различных глобальных проблем.

«Мировые ожидания в отношении ООН растут, чтобы укрепить глобальное лидерство и принести реальные выгоды более широкому сообществу», — заявила глава МИД Индонезии.

В последнее время проблемы многостороннего сотрудничества обострились в связи с усилением политики соперничества и односторонности в ряде стран. В качестве решения министр иностранных дел предложила две важные вещи.

«Во-первых, ООН должна оказывать реальное влияние, а не увлекаться риторикой», — отметила Ретно Марсуди.

«Во-вторых, ООН должна оставаться актуальной и уметь предвидеть будущие вызовы», — добавила Ретно Марсуди.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября 2020 года.

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