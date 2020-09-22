Тбилиси, , 08:12 — REGNUM Председатель партии «Лело для Грузии» и крупнейший в стране банкир Мамука Хазарадзе выступил с инициативой запретить ростовщичество. Об этом он 21 сентября рассказал на телеканале «Пирвели».

Хазарадзе отметил, что его в ходе избирательной компании стали называть «ростовщиком». Он заявил, что ростовщичеством называется не банковское дело, а когда частное лицо получает выгоду, давая в долг.

«Я выступаю с инициативой, чтобы в Грузии подобная деятельность, которая является нелегальной, наказывалась по закону», — сказал Хазарадзе.

Он добавил, что люди часто путают с банками организации, которые выдают микрозаймы.

Напомним, партия «Лело для Грузии» была создана в декабре 2019 года. Ее основателями стали Хазарадзе и другой банкир Бадри Джапаридзе, который является генеральным секретарем этого политического объединения. Ранее Хазарадзе и Джапаридзе были членами правящей партии «Грузинская мечта», но вышли из нее, когда против них было возбуждено уголовное дело об отмывании денег.

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