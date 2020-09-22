Оренбург, , 08:04 — REGNUM Новый горсовет Оренбурга вновь возглавит Ольга Березнева. Решение принято на заседании регионального политсовета «Единой России» 21 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партотделения.

Напомним, с 16 ноября 2016 года Ольга Березнева являлась председателем горсовета созыва 2015−2020 годов. Решение политсовета направят на утверждение в центральные органы партии. Затем голосование пройдет на заседании горсовета. Фракции «Единой России» в горсовете будет рекомендовано поддержать Ольгу Березневу. В связи с тем, что за единороссами в городском совете большинство, не вызывает сомнения, что Березнева станет спикером.

Кроме того, единороссы определились с кандидатурой на должность руководителя фракции в городском совете. Депутатскую группу «Единой России» возглавит Александр Шмарин, который вновь прошел в горсовет.

Напомним, что 13 сентября в Оренбурге завершились выборы депутатов горсовета. На 40 мест претендовали 427 кандидатов. По итогам выборов единороссы обеспечили себе 30 мандатов.

«Единая Россия» набрала 45,43% голосов избирателей, КПРФ — 20,39%, «Справедливая Россия» — 10,86%; ЛДПР — 9,49%; Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 6,97%; «Патриоты России» — 2,43%. По одномандатным округам единороссы одержали победу в 19 округах из 20.

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