Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Вопрос о том, кто является виновниками «отравления» российского блогера Алексея Навального, проигнорировал президент США Дональд Трамп в ходе брифинга.

По его словам, этот вопрос необходимо поднять позже.

Дональд Трамп «Поговорим об этом в другое время».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Дональд Трамп заявил, что Белый дом будет изучать ситуацию с Алексеем Навальным, который на тот момент времени находился в состоянии комы в немецкой клинике «Шарите».

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