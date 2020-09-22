Москва, , 06:59 — REGNUM Экс-президент Чувашии Николай Федоров, который работает первым вице-спикером Совета Федерации, даже при потере поста сохранит сильное влияние в республике. Слухи о его смещении с поста — это «чувашские поствыборные вбросы». Такое мнение высказал один из авторов телеграм-канала Scriptorium, политолог Дмитрий Михайличенко.

По его мнению, возможный уход экс-главы Чувашии и экс-министра сельского хозяйства России Николая Федорова с поста первого заместителя председателя верхней палаты парламента «не лишает его мощного федерального бекграунда».

«Недавно избранный глава Чувашии Олег Николаев шёл на выборы под лозунгом объединения элит и вряд ли захочет вступать в конфронтацию с влиятельным Николаем Федоровым. Скорее, ряд интересантов в Чувашии могут связывать между собой эти события, провоцируя внутриэлитные конфликты», — полагает Дмитрий Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов главы Чувашии пополз очередной виток слухов о смещении с поста Николая Федорова. Его место прочат полпреду правительства в Совете Федерации Андрею Яцкину, который может стать сенатором от Ростовской области. Масла в огонь добавил пресс-секретарь Виктор Васильев, который не исключил уход Федорова из СовФеда, сославшись на то, что это решение зависит от вновь избранного главы Чувашии и «от других внешних сил».

Ранее вновь избранный глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «у нас сенатор не поменяется».

Читайте ранее в этом сюжете: Инаугурация главы Чувашии пройдёт в театре

Читайте развитие сюжета: Экс-глава Чувашии на инаугурации рассказал о «яростной мечте»