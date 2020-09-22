Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Участие в американской армии в «бесконечных» войнах истощило ее, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонками в городе Дейтон в штате Огайо.

По его словам, к этому привели его предшественники. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что за годы его правления ситуация улучшилась.

Дональд Трамп «Когда я вступил в должность, вооруженные силы были полностью истощены. Самолеты, все истощено!.. Теперь у нас есть новые ракеты, танки, самолеты, бомбардировщики, истребители».

Кроме того, по мнению Трампа, участие американских военных в конфликтах в ближневосточных регионах было худшим решением властей страны.

«Не надо было идти на Ближний Восток, но если вы пришли, оставьте себе нефть. Это было худшее решение отправиться на Ближний Восток», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Дональд Трамп заявил, что будет продолжать сокращение американского воинского контингента на Ближнем Востоке и в Афганистане.

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