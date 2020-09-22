Вашингтон, 22 сентября 2020, 06:53 — REGNUM Участие в американской армии в «бесконечных» войнах истощило ее, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонками в городе Дейтон в штате Огайо.
По его словам, к этому привели его предшественники. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что за годы его правления ситуация улучшилась.
Кроме того, по мнению Трампа, участие американских военных в конфликтах в ближневосточных регионах было худшим решением властей страны.
«Не надо было идти на Ближний Восток, но если вы пришли, оставьте себе нефть. Это было худшее решение отправиться на Ближний Восток», — сказал президент.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Дональд Трамп заявил, что будет продолжать сокращение американского воинского контингента на Ближнем Востоке и в Афганистане.
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