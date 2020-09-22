Токио, , 07:31 — REGNUM В Японии депутаты от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) разделилась во мнениях по поводу того, когда проводить новые выборы премьер-министра, сообщает телеканал NHK.

Напомним, Ёсихидэ Суга, лидер правящей Либерально-демократической партии, 16 сентября был избран премьер-министром Японии. Он будет занимать этот пост до конца срока полномочий ушедшего в отставку Синдзо Абэ — сентябрь 2021 года, если не проведёт досрочные выборы.

На вопрос журналистов о досрочных выборах Суга заявил на прошлой неделе о том, что приоритетом для него сейчас являются меры по борьбе с коронавирусом и восстановление экономики. Он также сказал, что рассмотрит вопрос о том, когда распустить нижнюю палату парламентадля проведения выборов.

Некоторые депутаты от ЛДП считают, что Суга вряд ли будет добиваться досрочного роспуска парламента, поскольку он обещал не создавать политического вакуума и уже сформировал кабинет министров, которые нацелены на решение неотложных проблем.

В то же время другие депутаты говорят, о том, что Суга должен воспользоваться высокими рейтингами и провести внеочередные выборы к концу этого года или в январе. На этом, в частности, настаивает министр финансов Японии Таро Асо.

Предполагается, что Суга примет решение на основе изменений в статистике случаев заражения коронавирусом и динамике уровня одобрения своего кабинета.