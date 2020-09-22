Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп одобрил покупку компаниями Oracle и Walmart американского сегмента китайской социальной сети TikTok после согласия их руководителей вложить в образовательный фонд $5 млрд. Об этом со ссылкой на источники 21 сентября сообщает газета The Wall Street Journal.

По их данным, президент 19 сентября в течение нескольких часов обсуждал по телефону сделку с китайской компанией ByteDance с одним из основателей Oracle Ларри Эллисоном и главой Walmart Дагом Макмилланом. И обещал поддержать их намерения после того, как они предложили создать в США образовательный фонд и вложить в него около $5 млрд.

Информации о том, как будет работать новый фонд, пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции с журналистами в Белом доме 19 сентября Трамп заявил, что он «благословил» сделку между американской корпорацией Oracle и китайской ByteDance о приобретении TikTok. Президент США отметил, что условия покупки американского сегмента TikTok полностью решат проблему национальной безопасности страны.

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