Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Современные вызовы, с которыми сталкивается мир, подталкивают к необходимости реформирования ООН, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе выступления на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи организации
Мероприятие было посвящено 75-летию организации и проходило в режиме видеоконференции. Меркель отметила, что ФРГ готова взять на себя ответственность и стать участником изменений в организации.
Канцлер добавила, что Совбез ООН «слишком часто оказывается заблокирован», когда есть необходимость в принятии важных решений.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса и изменение климата — являются двумя важнейшими мировыми вызовами.
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