Нью-Йорк, США, , 06:10 — REGNUM Современные вызовы, с которыми сталкивается мир, подталкивают к необходимости реформирования ООН, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе выступления на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи организации

Ангела Меркель «Нам нужны реформы. ООН необходимо продолжать развиваться, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века.

Мероприятие было посвящено 75-летию организации и проходило в режиме видеоконференции. Меркель отметила, что ФРГ готова взять на себя ответственность и стать участником изменений в организации.

Канцлер добавила, что Совбез ООН «слишком часто оказывается заблокирован», когда есть необходимость в принятии важных решений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса и изменение климата — являются двумя важнейшими мировыми вызовами.

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