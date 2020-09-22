Нью-Йорк, США, , 05:28 — REGNUM Поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями призвал Организацию Объединённых Наций министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

Глава российского МИД выступил в видеообращении к участникам сессии от лица государств — членов ОДКБ по случаю 75-летия организации.

«Необходимо поставить заслон попыткам ослабить систему контроля над вооружениями, за разоружением и нераспространением для поддержания глобальной стабильности», — сказал Лавров.

В центре внимания организации, по словам министра, должно оставаться содействие развитию, являющемуся неотъемлемым условием укрепления мира.

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В ходе своего выступления он также заявил, что на фоне празднования 75-летнего юбилея ООН попытки стран пересмотреть историю выглядят абсурдными.

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