Нью-Йорк, США, , 05:14 — REGNUM Попытки стран пересмотреть историю на фоне празднования 75-летнего юбилея Организации Объединенных Наций назвал абсурдными 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН.

Российский министр выступил в видеообращении к участникам сессии от лица государств — членов ОДКБ. Он напомнил, что ООН создавалась для того, чтобы избавить будущие поколения от бедствий войны и утвердить веру в права человека. И что цели, сформулированные 75 лет назад при создании ООН, становятся все более актуальными сегодня.

«На этом фоне абсолютно абсурдными выглядят попытки пересмотреть историю, принизить роль народов, внесших определяющий вклад в Победу над фашизмом», — объяснил Лавров.

Он призвал помнить уроки истории, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников.

Ранее глава МИД России сообщал, что целенаправленное разрушение памятников солдатам Красной Армии, бившим нацистов во время Второй мировой войны идёт на Украине, в Прибалтике, Польше, Чехии, ряде других стран «просвещённой Европы».

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