Гавана, , 04:57 — REGNUM Действия властей США угрожают международной безопасности и международному, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в ходе выступления на заседании Генассамблеи ООН.

«Безответственное поведение США является главной угрозой для мира и международной безопасности. США разжигают конфликты, нетрадиционные и торговые войны, устанавливают жесткие односторонние санкции, растрачивают на свою гонку вооружений средства, необходимые для устойчивого развития наших народов, и отказываются сотрудничать в борьбе с многочисленными кризисами, вызванными сокрушительной пандемией COVID-19», — заявил он.

По словам Паррильи, создается впечатление, что Соединенные Штаты ведут войну со всем миром и его населением. Он отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на страны Латинской Америки, а также мешает урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США против стран, сотрудничающих с Ираном, являются незаконными. Он подчеркнул, что Вашингтон сам вышел из ядерной сделки по Ирану в одностороннем порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла назвала санкции США против Мадуро «новым актом агрессии»