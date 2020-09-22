Новосибирск, , 04:50 — REGNUM Правительство Новосибирской области взяло на контроль более 40 образовательных организаций. Причина — выявленные случаи заражения коронавирусом.

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«Из-за коронавируса на контроле находится 43 образовательные организации — это пять дошкольных учреждений, где выявлено пять заболевших детей, и 29 школ, где выявлены порядка 48 обучающихся, у которых подтверждён COVID-19. В основном все они контактные, — прокомментировал министр образования региона Сергей Федорчук. — Ещё в девяти школах есть заразившиеся педагоги, на сегодняшний день на контроле их осталось 13 человек».

По словам министра, при выявлении коронавируса даже у одного ученика, на карантин отправляется весь класс. Если заражается педагог, который посещал несколько классов, то на дистанционное обучение может отправиться вся школа.