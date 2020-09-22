Вашингтон, , 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Об этом он заявил на встрече своими сторонками в американском штате Висконсин.

Джо Байден «Трамп запаниковал. Вирус стал для него слишком серьезной проблемой».

По его словам, по этой причине США заплатили «самую высокую цену» среди всех стран, пострадавших от пандемии. Кроме того, кандидат от демократов обвинил Трампа в том, что тот хотел скрыть от американских граждан информацию о возможных последствиях распространения коронавирусной инфекции поскольку опасался «паники на финансовых рынках» и, как следствие, падение рейтинга перед выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден написал в Twitter о том, что Дональд Трамп скрывал от сограждан масштаб опасности COVID-19 и «сознательно не выполнял возложенные на него обязанности».

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