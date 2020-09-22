Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. Об этом он заявил на встрече своими сторонками в американском штате Висконсин.
По его словам, по этой причине США заплатили «самую высокую цену» среди всех стран, пострадавших от пандемии. Кроме того, кандидат от демократов обвинил Трампа в том, что тот хотел скрыть от американских граждан информацию о возможных последствиях распространения коронавирусной инфекции поскольку опасался «паники на финансовых рынках» и, как следствие, падение рейтинга перед выборами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден написал в Twitter о том, что Дональд Трамп скрывал от сограждан масштаб опасности COVID-19 и «сознательно не выполнял возложенные на него обязанности».
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