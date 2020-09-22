Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп кандидатом на вакантную после смерти Рут Бейдер Гинзбург должность члена Верховного суда, вероятнее всего, выдвинет Эми Кони Барретт, известную своими консервативными взглядами. Об этом со ссылкой на источники 21 сентября сообщает агентство Bloomberg.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, кандидатура Барретт пользуется поддержкой лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла. Кроме того, она сама активно добивается выдвижения на эту должность.

В настоящее время Барретт является судьёй апелляционного суда седьмого округа США, в ведение которого находятся дела штатов Висконсин, Иллинойс и Индиана. Наиболее известна позиция судьи против абортов, в которой её поддерживают многие консервативные общественные организации страны.

Американка кубинского происхождения Барбара Лагоа, которую также считают возможным кандидатом на высокую судейскую должность, по словам источников агентства, пока «на втором месте с большим отставанием от Барретт».

По сведениям агентства Reuters, Трамп, ранее назвавший Барретт и Лагоа «очень уважаемыми» людьми, 21 сентября уже встретился с Барретт в Белом доме.

Рут Бейдер Гинзбург, занимавшая должность члена Верховного суда США более 27 лет, 18 сентября умерла от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне, что позволяет президенту Трампу выдвинуть на освободившийся пост свою кандидатуру. Гинзбург, вторая в истории США член Верховного суда — женщина, считалась в стране кумиром прогрессивной и либеральной общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на освободившийся после смерти Рут Бейдер Гинзбург пост члена Верховного суда женщину.

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