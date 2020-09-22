Каракас, , 02:45 — REGNUM Очередным актом агрессии со стороны США назвало новые санкции в отношении президента Николаса Мадуро правительство Венесуэлы. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МИД Боливарианской Республики.

«Венесуэла заявляет перед всем мировым сообществом о новом акте агрессии со стороны правительства США, которое без какого-либо основания объявило односторонние санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках проводимой им (правительством США) агрессивной кампании в отношении Ирана, Венесуэлы и главным образом против всей многосторонней системы ООН», — говорится в заявлении МИД.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против президента Венесуэлы вводятся за то, что венесуэльский лидер и иранское руководство якобы сотрудничали около двух лет с целью обхода оружейного эмбарго ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном ввели американские власти.

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