Прага, , 02:41 — REGNUM Новым главой министерства здравоохранения Чехии назначен эпидемиолог Роман Прымула, сообщил официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек в ходе пресс-конференции.

Решение об этом принял глава государства Милош Земан. Примула сменил на этом посту Адама Войтеха, руководившего ведомством три года. Новый министр считается ярым сторонником жестких карантинных мер в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. До этого назначения Примула являлся уполномоченным чешского правительства по вопросам науки и исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил назначить Романа Примулу министром здравоохранения страны.

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