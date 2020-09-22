Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном ввели американские власти, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга.

Николас Мадуро Carlos Rodríguez

По словам главы госдепартамента, что венесуэльский лидер и иранское руководство якобы сотрудничали около двух лет с целью обхода оружейного эмбарго ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции, которые Вашингтон обещает вводить против всех, кто сотрудничает с Ираном, являются незаконными.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: новые санкции США «за сотрудничество с Ираном» — незаконны