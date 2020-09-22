Подгорица, , 01:51 — REGNUM В интервью черногорскому телевидению 21 сентябрях премьер-министр Черногории и председатель коалиции Демократической партии социалистов Душко Маркович заявил, что закон о свободе вероисповедания существенно повлиял на снижение поддержки правящей партии на парламентских выборах 30 августа, и объявил о кадровых изменениях в партии. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Маркович указал, что его партия приступала к принятию этого закона с лучшими намерениями, чтобы решить еще один открытый вопрос. В партии, по его словам, были намерены предоставить свободу вероисповедания гражданам Черногории и равное правовое положение религиозных общин.

«Нас предупреждали, что в год выборов нецелесообразно принимать такие жесткие законы, но мы чувствовали, что такие проблемы не должны передаваться по наследству следующему правительству. Этот закон несправедлив только, потому что он отменил монополию на Сербскую православную церковь», — отметил Маркович.

Напомним, что в начале 2020 года в Черногории вступил в силу закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», согласно которомугосударство изымает в свою пользу имущество Сербской православной церкви, в том числе монастырь Острог и множество других православных святынь.