Сараево, , 00:26 — REGNUM 21 сентября на партийном собрании вице-председатель Национального собрания Республики Сербской Милан Петкович заявил, что рассмотрение вопроса признания Косово на уровне президиума Боснии и Герцеговины боснийскими политиками доказывает, что целью политики Сараево являются не переговоры и примирение между соседями, а провокация Сербии и Республики Сербской. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Петкович также указал, что специальная сессия Национального собрания Республики Сербской по Косово будет анонсирована в течение 10 дней после того, как член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик направит просьбу о ее проведении.

Он пояснил, что в данном случае повестка дня сессии будет включать в себя только один пункт: «является ли решение президиума Боснии и Герцеговины о признании независимости Косово пагубным для жизненно важных интересов Республики Сербской».

«Я уверен, что против этого решения проголосуют более двух третей депутатов, то есть все сербские партии в Национальном собрании. Это вопрос, где нужно показать единство всех сербов и сербских политиков, независимо от различных политических взглядов оппозиции и властей», — отметил Петкович.