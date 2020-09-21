Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Крупная партия снарядов с ипритом, принадлежащих Пентагону, уничтожена американским военным ведомством в рамках ликвидации химического оружия. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе Пентагона.

Пентагон уничтожил иприт на одном из своих складов: приблизительно 300 тысяч снарядов (155 мм), содержащих по 5,4 кг отравляющего вещества.

Они хранились в американском штате Колорадо на складе Пентагона. Иприт находится также в 105-мм и в миномётных выстрелах, которые пока не уничтожены.

Также Пентагон уничтожает снаряды на складе в штате Кентукки, начинённые нервно-паралитическими веществами.

Напомним, в Штатах уничтожение химоружия должно завершиться Пентагоном к концу 2023 г.