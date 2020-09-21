Вашингтон, 21 сентября 2020, 23:10 — REGNUM Германия только на словах поддерживает политику США по Ирану, заявил 21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bild.
Осуждая Совместный всеобъемлющий план действий (так называемая ядерная сделка с Ираном), Помпео заявил, что политика правительства Германии вызывает у Вашингтона «разочарование».
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Напомним, Германия является участницей СВПД, а США вышли из договора четыре года назад. С тех пор Вашингтон склоняет к выходу из договора и евротройку — Берлин, Лондон и Париж.
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