Париж, , 23:12 — REGNUM Министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке призвал всех школьниц страны «одеваться в республиканском стиле» и не носить в учебных заведениях «непристойные юбки».

Во время интервью телеканалу RTL Бланке заявил, что учащиеся должны приходить на уроки в «подходящем костюме» и «избегать непристойных юбок». «В школу не следует ходить, как на пляж или в клуб», — пояснил министр. «Каждый может понять, что в школу следует ходить, одевшись в республиканском стиле», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Бланке объявил о закрытии 81 школы и около 2100 классов из-за распространения пандемии SARS-CoV-2.

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