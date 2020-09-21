Сараево, , 22:46 — REGNUM 21 сентября в Боснии и Герцеговине в городе Маняча начались учения батальона сухопутных войск вооружённых сил Боснии и Герцеговины под эгидой НАТО. Четырёхдневные военные учения проводятся с целью проверки боеготовности, подготовки военнослужащих, организации, структуры и оснащения. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Участники военных учений пройдут тщательную проверку наблюдателями НАТО. Успешно пройдя данные военные учения, сухопутные войска Боснии и Герцеговины завершат первый уровень четырехлетней проверки боеготовности и совместимости с критериями и стандартами НАТО.

Также в министерстве обороны Боснии и Герцеговины указали, что затем последует второй уровень двухлетней проверки боевой готовности, после чего вооружённые силы Боснии и Герцеговины пройдут сертификацию для участия в многонациональных операциях, проводимых НАТО, ЕС и ООН.