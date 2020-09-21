Вашингтон, , 22:32 — REGNUM Результаты ОЗХО по «делу Навального» станут фактором, определяющим характер мер США против России, заявил 21 сентября американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bild.

Дядя Сэм

Заявив о «недопустимости применения химического оружия», Помпео напомнил о реакции Вашингтона на «дело Скрипалей»: тогда Штаты «отреагировали однозначно». И теперь, отмечает глава Госдепа, будет «соразмерная реакция».

По его словам, американская сторона ждёт «фактов», подтверждающих «вину России». К таким «фактам» Помпео отнёс результаты анализов блогера Алексея Навального, которые должна получить ОЗХО.

Напомним, якобы отравленный боевым отравляющим веществом Навальный выздоравливает в Берлине. Германская сторона передала пробы его анализов в ОЗХО.

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