Москва, , 10:23 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов с 18 сентября 2020 года запущена процедура независимой антикоррупционной экспертизы текста проекта ведомственного акта Минэкономразвития России «Об утверждении порядка рассмотрения субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций поступающих в его адрес жалоб лиц, права и законные интересы которых нарушены в связи с установлением и реализацией экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций».

По замыслу его разработчиков основная цель документа — создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределённый реестр (блокчейн), нейротехнологии, квантовые технологии и прочих по перечню, определяемому правительством РФ.

В пояснительной записке говорится, что предметом жалобы заявителя, направляемой в адрес субъекта экспериментального правового режима (ЭПР), являются действия (бездействие) субъекта ЭПР, повлекшие нарушение прав и законных интересов заявителя в связи с установлением и реализацией ЭПР.

Предусмотрена следующая процедура подачи жалобы. Заявитель направляет её одним из следующих способов:

а) посредством почтовой связи на бумажном носителе на адрес (место нахождения) юридического лица, государственного органа или органа местного самоуправления — субъекта ЭПР или почтовый адрес индивидуального предпринимателя — субъекта ЭПР;

б) в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или электронного образа документа (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов и подписи) на адрес электронной почты, размещенный на официальном сайте субъекта ЭПР;

в) посредством специального интерактивного сервиса (при наличии);

г) посредством мобильного приложения (при наличии).

Два последних способа субъект ЭПР вправе обеспечить самостоятельно.

Жалоба подлежит обязательной регистрации субъектом ЭПР в течение трёх рабочих дней со дня, следующего за днем поступления жалобы. Жалобу нужно рассмотреть не позднее, чем через 15 рабочих дней со дня, следующего за днем ее регистрации, и также в течение этого срока направить ответ заявителю — в удобной для него форме.

Субъект ЭПР имеет право не реагировать на жалобу, если «в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства»; если в ней «содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу». Также можно не отвечать, если не указана фамилия (или название юридического лица) заявителя или текст нечитаем.

В случае, если в жалобе не хватает существенной информации (из перечня, также определяемого порядком), субъект ЭПР должен уведомить об этом заявителя и попросить его переписать жалобу. Жалоба по тому же предмету и по тем же основаниям, по которым уже имеются решение суда, вступившее в законную силу, и (или) предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации жалобы, возвращается заявителю с указанием на его право их обжалования в порядке, установленном законодательством РФ.

Жалобы и ответы на них подлежат учёту — сведения о жалобах/ответах предоставляются по запросам органов государственной власти в предусмотренных законодательством случае.

Приказ должен вступить в силу 28 января 2021 года.

Напомним, закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации был подписан в конце июля 2020 года.

Проект ведомственного акта является инициативой Министерства экономического развития РФ.

Процедура завершится до 24сентября 2020 года. Общественное обсуждение текста проекта ведомственного акта не предусмотрено.

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