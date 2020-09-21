Белград, , 22:23 — REGNUM Посол Израиля в Сербии Яхель Вилан 21 сентября в интервью для сербского телеканала N1 заявил, что Израиль признал Косово 4 сентября и никаких вопросов по этому поводу быть не может.

Авдуллой Хоти и США. Наш премьер-министр (Биньямин Нетаньяху — ИА REGNUM) приветствовал взаимное признание между Израилем и Косово. Яхель Вилан Не может быть никаких вопросов по поводу того, признал ли Израиль Косово, поскольку Израиль признал Косово 4 сентября и теперь нам остается только следить за тем, чтобы не позволить этому повлиять на отношения между Сербией и Израилем. Израиль ничего не подписывал в Вашингтоне, поскольку мы не участвовали в той встрече. Соглашение было подписано премьер-министром Косовои США. Наш премьер-министр () приветствовал взаимное признание между Израилем и Косово.

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По словам политика, президент Сербии Александр Вучич не был рад этому признанию, однако это — решение суверенного государства Израиль, к тому же Вучич сам подписал соглашение с США.

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Соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, подписанные 4 сентября в Вашингтоне, предполагают для Косово взаимное признание с Израилем и открытие посольства в Иерусалиме, а для Сербии — перенос коммерческого представительства в Иерусалим в сентябре 2020 года и перенос посольства в Иерусалим в июле 2021 года.

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