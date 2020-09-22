Тегеран, , 07:30 — REGNUM Иранская дипломатическая миссия в Европейском союзе в своем послании призвала мировое сообщество перейти от воздержания к активному неповиновению в деле защиты и поддержания международного порядка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 сентября.

«Международное сообщество должно перейти от воздержания к активному неповиновению в защите международного порядка», — написала иранская миссия в своем официальном твиттере. Согласно заявлению, все страны несут ответственность за обеспечение верховенства права.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в своем послании отверг претензии США в связи с восстановлением санкций ООН в отношении Ирана.

Он также пообещал сделать все возможное для обеспечения сохранения и полного осуществления СВПД всеми сторонами, заявив:

«Ядерная сделка остается ключевым столпом глобальной архитектуры нераспространения, способствуя региональной и глобальной безопасности, поскольку всесторонне охватывает ядерную программу Ирана».