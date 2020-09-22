Тегеран, , 07:32 — REGNUM 21 сентября состоялось выступление верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи по случаю «Священной недели обороны» в режиме видеоконференции, которая проводится по общенациональному телевидению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи традиционно чествует миллион ветеранов войны, принявших участие в восьмилетней войне 1980−1988 годов. В этом году обращение лидера производится посредством видеоконференции в соответствии с мерами безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Священная неделя обороны посвящена жертвам иранцев во время восьмилетней войны, которую навязал Ирану бывший иракский лидер Саддам Хусейн в 1980 году. Каждый год вооруженные силы Ирана отмечают это событие парадами, представляющими последние достижения Исламской Республики в области обороны.