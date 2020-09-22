Тегеран, , 07:43 — REGNUM 20 сентября спикер меджлиса (парламента) Ирана призвал комиссию по национальной безопасности и внешней политике представить надлежащий план серьезного принятия ответных мер по сохранению национальных интересов в связи с враждебными действиями США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Комиссия призвана следить за односторонними шагами США после политико-правового поражения Вашингтона на международной арене», — заявил на заседании парламента Мохаммад Бакер Калибаф. По его словам, страна должна сохранять бдительность в отношении враждебных действий США.

«Односторонние меры США также привели к международным разногласиям», — сказал спикер в своем выступлении на сессии по случаю Священной недели обороны, которая пройдёт в память о тех, кто пожертвовал своей жизнью во время ирано-иракской войны в 80-х годах.

Он отметил, что враги не смогли достичь своих целей против Исламской Республики благодаря сопротивлению нации. «Между тем, необходимо быть бдительными, чтобы санкции не оказали еще большего давления на людей», — подчеркнул Калибаф.