Тегеран, , 07:44 — REGNUM На заседании Совета управляющих МАГАТЭ Иран обратил внимание мировой общественности к проблемам гарантий в связи с ядерной деятельностью Саудовской Аравии, заявил постоянный представитель Ирана в базирующихся в Вене международных организациях Казем Гарибабади. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В первый же день встречи журналисты задали множество вопросов генеральному директору МАГАТЭ, попросив его обсудить планы агентства по надзору за саудовской ядерной деятельностью», — сказал иранский дипломат. Он также отметил, что представители государств-членов выступили с более чем 50 речами по поводу иранской ядерной сделки 2015 года, известной как СВПД.

«За исключением Соединенных Штатов, Израиля, а также одной или двух арабских стран, большинство государств подчеркивали необходимость сохранения с трудом достигнутого многостороннего ядерного соглашения с Ираном», — сообщил Гарибабади.

По его словам, участники встречи подвергли резкой критике односторонний выход США из СВПД.