Тегеран, , 08:06 — REGNUM 19 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что стране необходимо осуществлять больше инвестиций в сектор здравоохранения с целью повысить потенциал и возможности оказания медицинских услуг на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в ходе заседания Национального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, президент подчеркнул важность вливания инвестиций в сектор здравоохранения, наукоемкую экономику, цифровую экономику и электронное правительство.

Он выразил сожаление в связи с тем, что людям приходится выбирать между здоровьем и религией, здоровьем и социальной деятельностью, а также здоровьем и образованием.

Ссылаясь на некоторые опасения людей по поводу проведения вступительных экзаменов в университеты (известных как конкур) на фоне коронавирусной инфекции, президент отметил, что один миллион человек уже приняли участие в конкуре при соблюдении защитных мер, при этом не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.