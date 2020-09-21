Тегеран, , 21:18 — REGNUM Новые санкции США не являются чем-то действительным новым и не смогут оказать существенного воздействия на Иран, заявил 21 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на интернет-семинаре американского неправительственного Совета по международным отношениям.

«Не считаю, что это нечто новое, и не считаю, что это будет иметь больше существенного воздействия на Иран», — сказал Джавад Зариф.

По его словам, Вашингтон уже оказал на Иран всё давление, на которое был способен, но это не помогло «поставить на колени» народ Ирана.

«Поэтому они вышли из СВПД, поэтому они начали оказание максимального давления, поэтому они отправились с резолюцией в Совет Безопасности и, когда потерпели провал, затеяли так называемый процесс восстановления санкций», — сказал глава МИД Ирана.

«Они потерпели крах. И теперь они грозят возмездием не нам, а всему миру», — добавил Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент США Трамп подписал указ о новых санкциях против оборонно-промышленного комплекса и министерства обороны Ирана.

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