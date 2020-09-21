Киев, , 21:18 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Верховной рады Александру Юрченко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн (чуть больше $100 тыс.).

Соответствующее решение принято вечером 21 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что в случае внесения залога на Юрченко будет возложен ряд обязанностей — в частности, прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать паспорта для выезда за границу.

ИА REGNUM напоминает, что антикоррупционные органы ранее заявили, что депутат Юрченко в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем — 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что если человек получил взятку — должен сидеть, и ему все равно, «какая это партия».

«Я рад, что нашли первого взяточника, хотя взяточников среди чиновников много. Мы до всех доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии «Слуга народа»… он обязательно сядет в тюрьму, потому что очищение власти мы должны все проводить и начинать с себя», — отметил глава государства.