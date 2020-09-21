Донецк, , 21:16 — REGNUM Беспилотник применили ВСУ для доставки боеприпасов вблизи линии соприкосновения в ДНР, сообщает 21 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК уточнили, что полёт беспилотника был зафиксирован в районе села Григоровка в 16:15 мск. ВСУ сбросили пять боеприпасов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром сегодня, 21 сентября, ВСУ обстреляли южную часть ДНР. Тем самым они создали препятствие патрулированию миссии ОБСЕ.

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