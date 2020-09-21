Москва, , 20:57 — REGNUM Два российских истребителя МиГ-31 над акваторией Баренцева моря отогнали от границ России стратегический самолет-разведчик ВВС Британии, сообщает 21 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 Mil.ru

Приближающаяся к госгранице России воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена средствами контроля за воздушным пространством.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря», — указано в сообщении Центра.

После разворота британского самолета-разведчика в сторону от границы РФ российские истребители благополучно вернулись на свою базу.

Нарушения российской границы допущено не было.

«Весь полет российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркивают российские военные.

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