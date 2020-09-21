Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Иранская агрессия в отношении США на Ближнем Востоке получит ответ, сообщил 21 сентября журналистам американский министр обороны Марк Эспер.

Американские солдаты U.S. Marine Corps

Эспер «Мы готовы ответить на будущую иранскую агрессию».

Он добавил, что американское командование располагает всеми возможностями, в том числе полномочиями для «обеспечения безопасности своих войск». По его словам, американцы на Ближнем Востоке готовы «к любым ЧП».

Американский военный чиновник призвал Тегеран перестать заниматься «зловредными действиями» и начать себя вести «как нормальная страна».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон инициировал возобновление санкций СБ ООН в отношении Тегерана, но это мероприятие не было поддержано Советом Безопасности.

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