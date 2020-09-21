Вашингтон, 21 сентября 2020, 20:50 — REGNUM Иранская агрессия в отношении США на Ближнем Востоке получит ответ, сообщил 21 сентября журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Он добавил, что американское командование располагает всеми возможностями, в том числе полномочиями для «обеспечения безопасности своих войск». По его словам, американцы на Ближнем Востоке готовы «к любым ЧП».
Американский военный чиновник призвал Тегеран перестать заниматься «зловредными действиями» и начать себя вести «как нормальная страна».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон инициировал возобновление санкций СБ ООН в отношении Тегерана, но это мероприятие не было поддержано Советом Безопасности.
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