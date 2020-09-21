Подгорица, , 21:46 — REGNUM 21 сентября председатель Демократической партии Черногории Алекс Бечич встретился с послом Хорватии в Черногории Веселком Грубишичем и сообщил ему, что переговоры трёх оппозиционных коалиций, победивших на выборах 30 августа, идут в правильном направлении. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Бечич ознакомил Грубишича с соглашением трёх оппозиционных коалиций Черногории и отметил, что его партия не изменила своего традиционного прозападного курса.

«Вы прекрасно знаете, что после победы на выборах была подтверждена правильность нашей политики, и наш лозунг «Мир — наша нация» стал девизом всех акторов на политической сцене Черногории», — отметил Бечич.

Бечич также подчеркнул, что коалиция «Мир — наша нация» на переговорах заняла наиболее эффективную и умеренную позицию и что, по его словам, переговоры идут в правильном направлении.

Грубишич поздравил лидера демократов Черногории с «блестящим результатом» выборов, а также приветствовал его лозунги, прозвучавшие в ночь после выборов.

«Быть второй партией по количеству мандатов и сильнейшей коалицией в будущем парламенте — это большое достижение», — указал посол.

Грубишич заявил, что умеренность, которую коалиция проявляла, пребывая в «победной эйфории» в ночь после выборов, является залогом стабильной политики. Он также подчеркнул приверженность Республики Хорватия переговорному процессу между Европейским союзом и Черногорией.