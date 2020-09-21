Минск, , 20:37 — REGNUM Страны Евросоюза предложили Белоруссии не «позитивную повестку дня», а сценарий разрушения государства и народного хозяйства страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 сентября, комментируя совместное заявление президентов Польши, Литвы и Румынии.

Как сообщалось ранее, три президента в совместном заявлении призвали ЕС предоставить Белоруссии безвизовый режим, «доступ к финансовым институтам», а также оказать помощь в присоединении к ВТО. Всё это должно «поддержать демократические экономические реформы» в Белоруссии.

Читайте также: Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

«Мне думается, что уже одного тезиса о «помощи в присоединении к ВТО» здравомыслящему человеку в Белоруссии должно хватить, чтобы понять всю подлость политики Польши, Литвы и Румынии в отношении Белоруссии, выразившуюся, в том числе, и в данном заявлении. Всем в мире уже понятно, что такое ВТО и для чего эта организация существует; в самих Польше, Литве и Румынии это хорошо понимают, а вот Белоруссию тянут по пути, который приведёт к полному уничтожению её высокоразвитой национальной промышленности и сельского хозяйства. Да ещё пытаются сделать из этого капкана приманку, некую «конфетку»!

Что значит безвизовый режим ЕС с Белоруссией? В заявлении не зря в этом пункте содержится фраза «при наличии необходимых условий». Главным условием на этом пути, естественно, станет введение визового режима между Белоруссией и Россией. Для многих сотен тысяч граждан Белоруссии, работающих в России, это станет точкой завершения их трудовой деятельности и необходимости переезда на гораздо менее квалифицированную работу в те же Польшу, Литву, Румынию. Я уже не говорю о том, что это станет и концом союзного государства со всеми теми важными гарантиями, которыми граждане Белоруссии обладают в России.

Вот такие «демократические преобразования» поляки и литовцы готовят для белорусов, опираясь на «авторитет» ЕС. ЕС же через них готовит «диверсификацию энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси» — другими словами, разгром этого сектора, предполагающий, в первую очередь, закрытие проекта БелАЭС.

Что такое «запуск либеральной экономики», а также «увеличение присутствия и активности международных финансовых институтов», мы знаем по нашим 1990-м годам. Если это «позитивная повестка дня», то что тогда разрушение государства и народного хозяйства страны? Прямо-таки какой-то сеанс саморазоблачения!