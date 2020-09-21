Турин, Италия, , 20:29 — REGNUM Суд Турина в понедельник, 21 сентября, признал мэра города Кьяру Аппендино виновной в публичном лжесвидетельстве во время рассмотрения вопроса о бюджете города в 2016 году.

Кьяра Аппендино ActuaLitté

При этом судьи не согласились признать ее виновной в других инкриминируемых правонарушениях — в частности, в злоупотреблении служебным положением.

Аппендино приговорена к 6 месяцам лишения свободы. Она не признает свою вину, заявляет, что действовала в интересах города и не нарушала закон.

Градоначальница намерена оспорить приговор и не собирается уходить со своего поста, при этом в соответствие с партийным регламентом она покинет ряды популисткого «Движения 5 звезд».