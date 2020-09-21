Пекин, 21 сентября 2020, 20:25 — REGNUM Китай пообещал принять ответные меры на недавние несанкционированные посещения острова Тайавнь высокопоставленными должностными лицами администрации США. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
Отвечая на вопрос о визите на остров, где у власти находится сепаратистская администрация так называемого «президента» Цай Инвэнь, заместителя госсекретаря США Кейта Крача. Отмечается, что это уже второй демонстративный вызов Вашингтона принципу «одного Китая» за последние недели. В августе на Тайване также побывал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.