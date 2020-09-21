Тегеран, , 20:08 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его правительство готово начать обмен заключенными с США, 21 сентября сообщает агентство Reuters.

Мохаммад Джавад Зариф tasnimnews.com / Hamed Malekpour

Зариф сделал соответствующее заявление в ходе виртуального обращения к Совету по международным отношениям в Нью-Йорке.

В настоящий момент против Ирана действуют многочисленные санкции Соединенных Штатов. В 2018 году США вышли из международной «ядерной сделки» по Ирану.

Читайте также: Помпео заявил о санкциях США против министерства обороны Ирана

Читайте развитие сюжета: Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном