Подгорица, , 20:07 — REGNUM Во время прощального визита посла Франции Кристин Тудик председатель парламента Черногории Иван Браёвич поблагодарил её за приверженность улучшению двусторонних отношений, а также за поддержку укрепления потенциала Черногории на сложном пути европейской интеграции. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Кристин Тудик и Иван Браёвич Skupstina.me

«Содержание и интенсивность сотрудничества во время вашего пребывания в должности еще больше обогатили наши традиционные связи и дружбу. Мы ценим поддержку Франции европейской перспективы евроинтеграции Черногории и региона», — подчеркнул Браёвич.

По случаю недавно проведенных парламентских выборов председатель парламента Черногории отметил, что они протекали в спокойной и демократической атмосфере и при соблюдении модернизированной законодательной структуры.

Посол Тудик отметила, что ожидает, что Черногория продолжит свой европейский путь и что работа правительства, которое будет сформировано в ближайшее время, будет максимально посвящена достижению стратегических внешнеполитических целей, а также дальнейшему экономическому развитию.