Москва, 21 сентября 2020, 19:55 — REGNUM Заверения в том, что права палестинцев не будет ущемлены, получены от арабских стран, договорившихся с Израилем, заявил 21 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё две арабские страны (помимо Египта и Иордании) — ОАЭ и Бахрейн — заключили договор о полной нормализации отношений с Израилем.
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