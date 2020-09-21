Москва, , 19:55 — REGNUM Заверения в том, что права палестинцев не будет ущемлены, получены от арабских стран, договорившихся с Израилем, заявил 21 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

Лавров «Мы получаем заверения от всех наших арабских друзей, что эти подвижки направлены на улучшение климата в регионе и ни при каких условиях не будут использованы для ущемления прав палестинского народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё две арабские страны (помимо Египта и Иордании) — ОАЭ и Бахрейн — заключили договор о полной нормализации отношений с Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал следующую арабскую страну, которая может помириться с Израилем