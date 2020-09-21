Рим, , 19:48 — REGNUM В минздраве Италии появится комиссия по подготовке реформы системы ухода за пожилыми людьми, соответствующее распоряжение в понедельник, 21 сентября, подписал глава ведомства Роберто Сперанца.

Месяцы эпидемии показали необходимость «глубокого переосмысления политики» в вопросах социальной и санитарной заботы о пожилых гражданах страны, заявил Сперанца.

По данным на 21 сентября, в Италии умерли 35 724 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 17 (днем ранее — на 15). Выздоровели 218 703 человека, за сутки этот показатель увеличился на 352 (днем ранее — на 635). Число подтвержденных носителей выросло на 1350 (днем ранее — на 1587). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 299 506.

В настоящее время заражены 45 079 человек — на 981 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.