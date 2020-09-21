Брянск, , 19:44 — REGNUM Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку после смертельного ДТП с участием его взрослого сына. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Александр Резунов Bryanskobl.ru

«Я считаю, что человек, который был вице-губернатором, поступил морально правильно, учитывая, что он честно исполнял свои обязанности, он многое сделал для области. Но в этой ситуации, когда сын попал в ДТП, он просто взял и ушёл с работы, чтобы убрать все эти пересуды — что будет помогать (сыну), будет давить. Хотя на кого он может давить, непонятно», — прокомментировал решение своего заместителя Богомаз изданию «Подъём».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, 18 сентября сын вице-губернатора Брянской области, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, врезался в несколько автомобилей. В результате пострадали три человека, один позже скончался. Водитель отказался от медицинского освидетельствования. 19 сентября суд лишил водителя прав, а также оштрафовал его на 30 тыс. рублей. 21 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске сын высокопоставленного чиновника устроил смертельное ДТП