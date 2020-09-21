Рим, , 19:32 — REGNUM Число депутатов в обеих палатах парламента Италии будет сокращено на треть, соответствующее решение было утверждено на общенациональном референдуме 20−21 сентября.

Явка составила чуть более 50%. По данным экзит-поллов, «за» проголосовали чуть более 60% избирателей, по данным избирательной комиссии после обработки 41% бюллетеней, поддержали решение 68% проголосовавших.

Число депутатов и сенаторов снизится на 345 (до 600 — 400 в нижней палате парламента и 200 в Сенате), изменения коснутся уже нового состава парламента. Выборы должны состояться весной 2023 года.